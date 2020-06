Florian Thiele platzt fast vor Stolz! Der Influencer und seine Freundin Julia Schulze alias Julita verkündeten im November ihrer Community, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten! Am 1. Juni war es dann endlich soweit: Julia brachte ihren kleinen Sohn gesund zur Welt. Die glücklichen Eltern ließen ihre Social-Media-Fans bereits mit einem zuckersüßen Familienfoto an ihrem Glück teilhaben. Jetzt legt Florian mit einer Vater-Sohn-Aufnahme nach – und bringt die Herzen seiner Fans zum Schmelzen!

Auf seinem Instagram-Account postet der Sportfan die putzige Momentaufnahme: Darauf hält Florian seinen Sprössling, der in ein Handtuch gewickelt ist, in seinen Armen und blickt liebevoll auf den Neuankömmling. "Unser Sohn ist da. Ich bin überglücklich und stolz auf Julia, sie hat das unglaublich toll gemacht", schwärmt er unter seinem Posting – seine Fans gratulieren dem Netz-Star in den Kommentaren mit zahlreichen virtuellen Herzen. Florian bot seinen Followern schon am Montag die Möglichkeit, auf die Geburt hinzufiebern – er filmte sich und Julia nämlich im Kreißsaal und gab fleißig Updates.

Für Florian ist es das erste Kind. Seine Liebste wurde bereits zum zweiten Mal Mama. Ihr Töchterchen Mila stammt aus einer früheren Beziehung. Die Kleine hat mittlerweile offenbar ein tolles Verhältnis zu ihrem Stiefvater Florian entwickelt.

Instagram / julia.schulze_official Julita und ihr Freund Florian nach der Geburt ihres Sohnes, Juni 2020

Instagram / julia.schulze_official Julia Schulze und Florian Thiele

Instagram / florian.thiele_official Florian Thiele mit Julia Schulzes Tochter Mila



