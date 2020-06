Wie weit ist Sarah Kuttner (41) mit ihren Hochzeitsvorbereitungen? Die ehemalige VIVA-Moderatorin machte ihrem Partner erst im März einen Heiratsantrag. Seither ist sie jedoch nicht näher auf das Thema Eheschließung eingegangen – ihr Privatleben versucht sie aber auch größtenteils aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Jetzt hat Sarah ihrer Community aber einen Hinweis zu ihrer Trauung gegeben: Sie hat offenbar schon einen Termin.

Auf Instagram teilte die 41-Jährige ein Bild, auf dem schwarz auf weiß einfach das Wort "Heiraten" steht. Darunter schrieb sie: "Ehelichungstermin steht. Mama guck mal, ich bin schon groß." Näher ging sie auf diesen Post nicht ein – und bietet ihren Fans somit Anlass für zahlreiche Spekulationen. Einige vermuten sogar, dass Sarah nicht nur einen Termin für den großen Tag hat, sondern diese schon längst vollzogen ist und hinterließen demnach bereits zahlreiche Glückwünsche.

Zu ihren tatsächlichen Hochzeitsplänen ist bislang nicht sehr viel öffentlich bekannt. All zu pompös scheint sie ihre Heirat jedoch nicht zu planen. "Ist jemand Standesbeamtin und hat Bock auf Meet and Greet mit zwei Leuten und drei Hunden im Wald? Mitte des Jahres oder so?", fragte sie ihre Netz-Community damals, kurz nach Bekanntgabe der Verlobung.

Instagram / diekuttner Sarah Kuttner im Juni 2020

ActionPress Sarah Kuttner im Mai 2016 in Berlin

ActionPress Sarah Kuttner, Moderatorin



