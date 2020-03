Selbst ist die Frau in Sachen Heiratsantrag! Das dachte sich jetzt wohl auch Sarah Kuttner (41). Die ehemalige VIVA-Moderatorin befindet sich derzeit wegen des Coronavirus mit ihrem Partner in selbst verordneter Quarantäne. Über ihren Lebensgefährten wissen die Fans der 41-Jährigen so gut wie nichts, Details aus ihrem Beziehungsleben teilte Sarah bislang nicht mit der Online-Community. Das hat sich jetzt zumindest kurzzeitig geändert: Sarah verkündete stolz, dass sie ihrem Freund einen Heiratsantrag gemacht hat!

"Ich sag euch, wie es ist: Ich hab Social Distancing dazu genutzt, zu fragen, ob man mich heiraten will. Und man will. Teuren Ring gab's auch", kommentierte die Berlinerin ihren neuesten Instagram-Post. Darauf ist die Hand ihres Zukünftigen zu sehen, an dessen kleinem Finger sich ein möglicherweise nicht ganz so kostspieliger, mit einem roten Basketball besetzter Ring befindet. Und auch die Formalien zur Trauung klärt Sarah, wie gewohnt witzig, auf Social Media. So fragt sie ihre 60.000 Follower: "Ist jemand Standesbeamtin und hat Bock auf Meet and Greet mit zwei Leuten und drei Hunden im Wald? Mitte des Jahres oder so?"

Wie lange die Autorin schon in festen Händen ist, teilte sie ihren Fans bisher nicht mit. Dass sie überhaupt einen Partner hat, ist nur durch ihren Podcast "Das kleine Fernsehballett" bekannt, den sie zusammen mit dem Journalisten Frank Niggemeier ins Leben rief. Darin bezeichnete Sarah ihren Liebsten bislang immer als "Mitbewohner". Ob sich dies künftig ändern wird, bleibt wohl bis Mitte des Jahres abzuwarten.

Sarah Kuttner, Moderatorin

Sarah Kuttner bei der Berlin Fashion Week 2011

Sarah Kuttner mit ihrem Hund im März 2020



