Eine Ära nähert sich dem Ende! Im Jahr 1993 ging VIVA nach MTV als zweiter Musiksender in Deutschland auf Sendung und etliche Stars starteten im musikalischen TV-Programm ihre Karriere. Nicht nur Mola Adebisi (45), Johanna Klum (37), Palina Rojinski (33), Collien Ulmen-Fernandes (36) und Janin Reinhardt (36) fassten hier in der Medienlandschaft Fuß. Auch Annemarie Carpendale (40) und Oliver Pocher (40) legten bei VIVA den Grundstein ihrer Karriere. Ende des Jahres ist der Sender Geschichte, so dass sich eine Reihe von Promis jetzt voller Nostalgie verabschiedet...

"Uns fällt es sehr schwer, Abschied zu nehmen", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung zum Aus des Senders am 1. Januar 2019. Moderatorin Sarah Kuttner (39) nimmt es mit Humor. Auf ihrer Instagram-Seite schreibt sie: "Schüssi, VIVA Germany. Du hast mir viel Spaß gemacht und mir einiges beigebracht (Naja, hauptsächlich habe ich mir selbst einiges mit deiner Hilfe beigebracht)." Sie habe für vieles zu danken und schüttele über einige Sachen den inzwischen gräulichen Kopf. Zum Beispiel über den Schnappschuss in ihrem Posting: Das Pressefoto zeigt, wie Sarah im Neunziger-Style mit ausgestreckter Hand ein V formt. Die "Wachstumsschmerz"-Autorin führte das Mattscheiben-Pubklikum vier Jahre durchs Programm.

Die Verabschiedung von Ex-VIVA-Moderatorin Gülcan Kamps (35) fällt knapper aus: "Goodbye, My First Love", kommentiert sie ein Bild von sich vor einer VIVA-Logowand auf ihrem Instagram-Profil. Sie war sieben Jahre für den Sender tätig.

WENN The Black Pony im VIVA-Studio

Anzeige

GettyImages Moderator Mola Adebisi

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de