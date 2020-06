Romantische Neuigkeiten von Frank Buschmann (55)! Von 2009 bis 2016 war Frank die

berüchtigte Stimme aus "Schlag den Star". Seit 2016 sorgen er und Jan Köppen (37) mit frechen Sprüchen für gute Laune bei den Zuschauern von "Ninja Warrior". Auch abseits der Fernsehwelt läuft es für den Kommentator ziemlich rund: Er ist glücklich vergeben an die Sportmoderatorin Lisa Heckl. Nun verriet Buschi, dass er und seine Liebste den Schritt vor den Altar wagen werden.

Seit fünf Jahren sind die beiden inzwischen ein Paar und leben gemeinsam in München. Jetzt wollen sie ihre Beziehung auf die nächste Stufe heben und lassen sich auch von der aktuellen Situation nicht davon abbringen. Gegenüber Bild am Sonntag betonte der 56-Jährige nun: "Wir lassen uns die Hochzeit in diesem Sommer auch von dem aktuell kursierenden Virus nicht nehmen!"

Einige Fans dürften bereits im Vorfeld damit gerechnet haben, dass die Turteltauben ihre Hochzeitspläne nicht auf Eis legen werden. Auf ihrem Instagram-Kanal verkündete Lisa vor ein paar Wochen stolz: "Wir haben das Kleid. Auf Traummann folgt Traumkleid – besser gehts nicht."

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Moderator

Instagram / buschibuschmann Lisa Heckl und Frank Buschmann im März 2017

ActionPress Lisa Heckl und Frank Buschmann beim Deutschen Sportjournalistenpreis 2019 in Hamburg



