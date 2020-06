Was war da denn los? Eigentlich hat Siria Campanozzi gerade allen Grund zum Strahlen: Vergangene Woche feierten die Temptation Island-Beauty und ihr Ex Davide Tolone ihr großes Beziehungscomeback. Nachdem der Womanizer wochenlang um seine große Liebe gekämpft hatte, gab Siria ihm doch noch einmal eine weitere Chance. Jetzt macht sich die Beauty zwar keine Sorgen mehr um die Liebe, dafür aber um ihren kleinen Hund: Am Wochenende hat der Vierbeiner eine ihrer Unterhosen gefressen – und musste dann direkt vom Tierarzt zum Erbrechen gebracht werden!

Am vergangenen Samstag meldete sich Siria aufgebracht bei ihren Fans auf Instagram: "Mein Hund Hugo hat meine komplette Unterhose gegessen. Die war sogar benutzt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll", erklärte sie erschreckt. Voller Sorge fuhr sie anschließend mit der Fellnase zum Arzt, der ihm sofort ein Mittel zum Erbrechen gab. Doch obwohl das Hündchen das Höschen direkt wieder loswurde, ging die Sache auch ein wenig nach hinten los: "Wir haben die Unterhose, er hat die jetzt rausgekotzt. Er hat hier aber auch alles vollgekackt. Leute, mir ist so schlecht."

Hugo hat von dem Medikament und der Unterhose zum Glück keinen Schaden davongetragen – anstrengend war die Tortur für den Rüden aber doch: "Er ist fix und fertig. Wir warten, bis sein Kreislauf wieder in Ordnung ist, und dann dürfen wir gehen", gab Siria ihren Followern später noch ein Update. Den Slip will sie – verständlicherweise – nicht mehr tragen.

Instagram / davidedondale Davide Tolone und Siria Campanozzi, "Temptation Island"-Bekanntheiten

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzis Hund Hugo

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi im Juni 2020 in Karlsruhe



