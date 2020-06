Sie ist wieder dunkler auf dem Kopf! Seit ihrer Teilnahme bei Der Bachelor 2015 hat Liz Kaeber (27) vor allem in Sachen Haare einen echten Wandel hinter sich. Während sie zunächst mit einer wasserstoffblonden Mähne ihr TV-Debüt feierte, zeigte sie sich in den letzten Jahren immer natürlicher im Netz: Nach einem Ombré-Look folgten unter anderem helle Strähnchen. Nun war die Beauty wieder beim Friseur – und ihre Follower lieben ihre neue Haarpracht!

Auf Instagram postete die 27-Jährige ein Selfie, mit dem sie das Ergebnis ihres Friseurbesuchs mit ihrer Community teilte. Darauf ist sie in einem weißen Oberteil zu sehen, das ihre braune Haut und vor allem ihre dunkler gefärbten Haare besonders gut zur Geltung bringt. Auf die Frage eines Fans, ob sie ihre Mähne nur gefärbt oder auch Extension habe reinmachen lassen, antwortete die einstige Blondine: "Beides, ja." Auch der Rest von Liz' Followern war begeistert von ihrem neuen Look. So kommentierte beispielsweise ihr guter Freund Christian Torez den Schnappschuss lediglich mit einem "Wow", um seinen Zuspruch auszudrücken. Eine andere Insta-Userin schrieb: "Du bist so unglaublich schön!"

Dass die Influencerin so viele liebe Worte im Netz zu ihren Beiträgen bekommt, ist jedoch nicht immer der Fall. Oft muss sie teils harte Kritik von Hatern und Neidern einstecken. Damit komme sie aber mittlerweile klar: "Tatsächlich stumpft man diesbezüglich ab", betonte sie einmal im Promiflash-Interview. Umso mehr dürfte sie sich nun aber über die positiven Kommentare zu ihren neuen Haaren freuen.

Instagram/lizkaeber Liz Kaeber, April 2016

Instagram/lizkaeber Liz Kaeber, Juni 2020

Instagram/lizkaeber Liz Kaeber, Juni 2020



