Was für eine tolle Überraschung für Maren Wolf (28)! Die YouTuberin und ihr Mann Tobias Wolf werden in wenigen Wochen das erste Mal Eltern. Derzeit dürfte sich die Beauty in der 35. Schwangerschaftswoche und somit in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft befinden. Sie hatte sogar schon Übungswehen, die eine ganze schöne Anstrengung für sie bedeuteten. Nun wurde sie allerdings noch einmal so richtig verwöhnt: Ihre Freundinnen veranstalteten eine Baby Shower für sie!

Auf Instagram konnten die Follower der werdenden Mama das Geschehen der kleinen Feier verfolgen. Zunächst sah man in Marens Story, dass sie und ihre Mädels – dazu gehörten unter anderem Katharina Damm, Patrizia Palme und Anna Maria Damm (24) – in Köln unterwegs waren. Mit einem ausgiebigen Frühstück in einem bekannten Szene-Café begann der aufregende Tag. Bei einem anschließenden Foto-Shooting wurden dann die Erinnerungen festgehalten. Während darauf alle in Kleidern posierten, die in ähnlichen Farben gehalten waren, stach eine der Frauen besonders hervor: Maren mit ihrem kugelrunden Babybauch. Für die schöne Zeit bedankte sie sich dann auch ganz herzlich bei ihren Freundinnen: "Meine Mädels sind einfach die besten. [...] Ihr werdet die besten Tanten."

Nicht nur die 28-Jährige war vollkommen überwältigt von so viel Liebe, die ihr entgegengebracht wurde. Auch ihre Fans fanden die Idee einer Baby-Party einfach klasse: "So ein schönes Bild. Und tolle Freunde hast du", kommentierte ein Follower den Beitrag.

