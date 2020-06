Diese Humoroffensive kommt an! Faisal Kawusi (28) begeistert seine Fans aktuell mit einer lässigen Fotoparodie: Der Komiker stellte das freizügige Bikini-Bild von Schauspielerin Sophia Thomalla (30) nach – und zwar in derselben aufreizenden Pose und ebenfalls knapp bekleidet! Unter seinem Post häufen sich die positiven und amüsierten Kommentare und Likes – und auch Sophia meldet sich fasziniert zu Wort. Doch welche Aufnahme kommt bei den Fans besser an – Sophias Original oder Faisals "Fälschung"?

Die sexy Aufnahme von Sophias gestähltem Körper hat im Netz schon unglaubliche 109.000 Likes gesammelt – die Fans rasten bei ihrem Anblick regelrecht aus! Doch auch Faisal holt mit den virtuellen Herzchen auf: Schon 40.000 Menschen likten seine coole Parodie. Seine lässige Variante finden die meisten Promiflash-Leser sogar origineller als Sophias Bild: 75,2 Prozent (Stand: 29. Juni, 07:46 Uhr, 782 Teilnehmer) gefällt Faisals Bikini-Pic einfach besser!

Ob sich diese Tendenz wohl auch noch auf dem Instagram-Account des TV-Stars widerspiegeln wird? Parodie-Opfer Sophia ist jedenfalls dieser Meinung: "Ich hab die Befürchtung, die Kopie bekommt mehr Likes als das Original! #zurecht", lautet ihr Kommentar unter dem Posting.

ActionPress / gbrci / Future Image Faisal Kawusi 2018

Instagram / faisal.kawusi Faisal Kawusi, Komiker

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Mai 2020



