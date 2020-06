Wer denkt, dass nur Sophia Thomalla (30) in einem String-Bikini eine gute Figur macht, der hat die Rechnung ohne Komiker Faisal Kawusi (28) gemacht. Der ehemalige Let's Dance-Kandidat ist fast immer für einen Spaß zu haben, wie er in der Vergangenheit schon des Öfteren unter Beweis gestellt hat. So kopierte er zum Beispiel bereits ein Boxershorts-Bild von Welt-Fußballstar Cristiano Ronaldo (35). Jetzt stellte er ein ganz besonderes Foto von Schauspielerin Sophia nach.

Ähnlich schlüpfrig wie bei Cristiano, wählte Faisal Sophias neuestes Bikini-Bild für eine Social-Media-Parodie aus. Auf dem Original trägt die Tochter von Simone Thomalla (55) einen äußerst knappen, weißen Zweiteiler. Faisal lichtete sich ebenfalls mit so einem modischen Hauch von Nichts ab und bastelte aus den beiden Aufnahmen eine Collage. "Ich hatte noch bissl Klopapier über", schrieb der Entertainer zu der Foto-Montur.

Seine Fans feierten ihn für diese Aktion sehr. "Faisal, du bist der beste", oder "Da bekommt man direkt Lust auf den Sommer", lauteten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tonus treffen.

