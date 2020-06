Großer Schock für alle Fans der Reality-Soap Berlin - Tag & Nacht! Ein langjähriger Liebling hat das Format ganz überraschend verlassen. Tim Rasch (21), der von 2017 bis 2020 Nik Becker, den Ex-Freund von Kim Terenzi (Nathalie Bleicher-Woth, 23) spielte, wird in der Show bald nicht mehr zu sehen sein. Im Promiflash-Interview verriet der Langhaarträger nun, warum er der Serie und ganz Berlin jetzt den Rücken kehrt.

"Ich habe mich in Berlin mit der Zeit nicht mehr wohl gefühlt und brauche etwas Abstand von der Stadt – daher steige ich in erster Linie aus", erklärte Tim nun seine Ausstiegsgründe im Gespräch mit Promiflash. Für ihn geht es jetzt erst einmal zurück zur Familie nach Nordrhein-Westfalen, wo auch schon neue TV-Projekte auf ihn warten sollen, über die er aktuell noch nichts verraten darf. Dazu betreibt er auf YouTube gerade seine eigene Show "Timi's Show". Der Kollege, den er am meisten vermissen wird, ist Benjamin Mittelstädt (24). Die beiden waren nicht nur Mitbewohner, sondern privat auch einige Zeit liiert.

Tim hat "Berlin - Tag & Nacht" mittlerweile auch schon ganz hinter sich gelassen: "Ich habe alle Szenen abgedreht." Jetzt kann sein neuer Lebensabschnitt beginnen.

privat Tim Rasch

Instagram / tim_rasch Tim Rasch bei einer Fashion Show von Marcel Ostertag

Instagram / tim_rasch Tim Rasch, Schauspieler



