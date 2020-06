Geht da etwa wieder was oder nicht? Khloé Kardashian (36) und Tristan Thompson (29) beendeten ihre Liebesbeziehung bereits vor über einem Jahr. Der Basketballspieler habe seine Freundin mehrmals betrogen, sodass der Keeping up with the Kardashians-Star den Schlussstrich zog. Die Eltern der kleinen True Thompson (2) scheinen aber nun wieder miteinander anzubandeln. Jetzt nutze Tristan eine gute Gelegenheit, um Khloé in der Öffentlichkeit ein niedliches Kompliment zu machen.

Khloé teilte auf ihrem Instagram-Account einen heißen Schnappschuss von sich. Perfekt gestylt und in einen tief ausgeschnittenen Body gekleidet, posiert die 36-Jährige gekonnt vor der Kamera. Tristan schien diesem Anblick nicht widerstehen zu können und hinterließ seiner Ex-Freundin einen süßen Kommentar. "Die Königin", schwärmte er von ihr und fügte noch mehrere Herzaugen-Emojis hinzu. Die Fans unterstützen seine Aussage und freuten sich über ein mögliches Liebes-Comeback: "Ja, Khloé! Bitte versucht es doch wieder, er hat sich ja verändert", meinte ein User zum Beispiel.

Erst vor Kurzem wurde darüber spekuliert, ob das einstige Paar wieder zueinandergefunden habe. Der Grund dafür war ein kurzer Clip, den ein Kollege des Basketballprofis in seiner Story teilte. Besonders auffällig war, dass Tristan seinen Arm um Khloé legte, während sie gemeinsam einen Geburtstag feierten. Seid ihr der Meinung, dass die beiden wieder zusammenkommen? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit Khloé Kardashian und Tochter True

Instagram / jordanclarksons Khloé Kardashian und Tristan Thompsons



