Was läuft da zwischen Khloé Kardashian (35) und Tristan Thompson (29)? Seit Tristans Liebes-Fehltritt im vergangenen Jahr war zwischen ihm und Khloé anscheinend alles aus. Trotzdem gibt es nun immer wieder neue Hinweise darauf, dass der Reality-Star dem untreuen Ex inzwischen vergeben hat. Jetzt gibt es ein kurzes Video der beiden, welches anscheinend darauf hindeutet, dass die beiden wieder ein Paar sind.

Laut TMZ postete Tristans alter Teamkollege Jordan Clarkson jetzt eine Story auf seinem Social-Kanal, die Khloé und ihren Verflossenen bei einer gemeinsamen Geburtstagsfeier zeigt. Besonders auffällig in dem Clip ist, dass Tristan seinen Arm um Khloé legt. Die beiden wirken ziemlich happy und vertraut miteinander, während sie singen. Trotz dieses Videos, welches das vermeintliche Paar zusammen zeigt, sollen sie weiterhin getrennt leben. Auch ihr Beziehungsstatus habe sich noch nicht geändert. Wegen der aktuellen Situation hätten die zwei zudem besonders viel Zeit gehabt, um an ihrer Beziehung zueinander zu arbeiten.

Dass Tristan bemüht ist, sich auch mit der Familie seiner Ex gut zu verstehen, bewies er bereits am Muttertag. Zu diesem Anlass schickte er Khloés Schwester Kim Kardashian (39) tatsächlich Blumen – das hielt die Unternehmerin happy in ihrer Instagram-Story fest. Seitdem glauben auch viele Fans an ein Liebes-Comeback der beiden.

Instagram / jordanclarksons Khloé Kardashian und Tristan Thompsons

MEGA Khloé Kardashian und Tristan Thompsons

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, US-amerikanische TV-Bekanntheit



