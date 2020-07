Es war eine Modenschau, die es so noch nie gegeben hat! Nach ihrem Sieg bei Germany's next Topmodel musste Jacky (21) aufgrund der aktuellen Lage erst einmal auf die großen Laufstege der Welt verzichten – bis jetzt. Kürzlich nahm sie an der Show von Modedesignerin Anja Gockel in Berlin teil, die trotz der strengen Maßnahmen mit ein wenig Improvisation stattfinden konnte. Ungewohntes Detail an dem Bild eines Laufsteg-Models, mit dem man Jacky fast nicht erkannt hätte: der Mundschutz!

In einer Art Ersatzshow für die abgesagte Berliner Fashion Week ließ es sich Designerin Anja nicht nehmen, ihre neue Kollektion vorzustellen – und das obwohl, Großveranstaltungen wie diese eigentlich nicht stattfinden dürfen. Wie die Berliner Zeitung berichtete, durften nur 200 Personen, verteilt auf zwei Vorstellungen, an dem Event teilnehmen. Natürlich musste dabei genügend Sicherheitsabstand eingehalten werden und die Masken, unter denen man die Models beinahe nicht erkannt hätte, durften auch nicht fehlen. Bei Anja ist es mittlerweile zu einer Tradition geworden, dass sie einige der GNTM-Mädels für ihre Shows bucht. Auf Instagram verriet sie, warum sie sich für Jacky und Anastasia (20) entschied: "Ich fand die beiden auch in der Staffel von 'Germany's next Topmodel' sehr überzeugend."

Schon in den letzten Jahren durfte so manches Nachwuchsmodel aus der Castingshow von Heidi Klum (47) für die Designerin über den Catwalk laufen. So buchte sie beispielsweise Kim Hnizdo (24), Toni Dreher-Adenuga (20) oder Fata Hasanović (25) bereits mehrmals für ihre Shows.

Getty Images Designerin Anja Gockel bei der Berlin Fashion Week 2019

Getty Images Anastasia und Jacky von GNTM bei der Anja Gockel Fashion Show im Juni 2020

Getty Images Kim Hnizdo bei der Berlin Fashion Week im Juli 2019



