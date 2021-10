Seit Jahren die gleiche Frisur? Nicht bei diesen Germany's next Topmodel-Beautys! Gerade erst überraschte Trixi Giese (21) ihre Fans mal wieder mit einem neuen Look auf Instagram: Die gebürtige Berlinerin hat sich von ihrer blonden Mähne verabschiedet und trägt ihre Haare jetzt kurz und in einem Kupferton. Und sie ist nicht die einzige ehemalige Kandidatin der Castingshow, die sich immer wieder neu erfindet. Auch Anastasia Borisova (21), Lucy Hellenbrecht (22), Romina Palm (22) und Vanessa Tamkan (24) verändern alle paar Monate ihre Frisuren. Promiflash zeigt euch die wandelbaren Looks der Models!

