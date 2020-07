Neues Projekt für Cathy Hummels (32)! Anfang des Jahres verbrachte die Ehefrau von Mats Hummels (31) mehrere Wochen für eine TV-Sendung in Thailand. Dass es ihre erste eigene Show sein würde, verriet sie ihren Fans bereits. Über mehr Details durfte die Mama eines kleinen Sohnes bisher aber nicht reden. Doch jetzt wurde das Geheimnis endlich gelüftet: Cathy wird das Publikum als Moderatorin durch die neue Fernsehsendung "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" führen!

"Ich habe meinen ersten großen Moderationsjob für RTL II und ich bin – ich kann es, glaube ich, gar nicht richtig in Worte fassen – unfassbar stolz, weil es eine richtig geile Show ist", erzählt die 32-Jährige strahlend in einem RTL-Video. In "Kampf der Realitystars" zieht es die prominenten Teilnehmer nach Thailand, wo sie um eine Siegprämie von 50.000 Euro und den Titel "Realitystar 2020" kämpfen. Mit dabei sind unter anderem Annemarie Eilfeld (30), Georgina Fleur (30), Oliver Sanne (33) und Sandy Fähse (35).

Die Celebritys werden zusammen in einer schlichten Unterkunft an einem tropischen Strand wohnen und in zahlreichen Spielen gegeneinander antreten. Besonders heikel könnte das Match "Privatinsolvenz" werden – denn dabei müssen die Stars pikante Details über ihre Finanzen preisgeben. Cathy wird die Eliminierungsrunde "Stunde der Wahrheit" moderieren. "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" läuft ab dem 22. Juli, 20:15 Uhr, auf RTL II.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Juni 2020

Anzeige

RTL2 Der "Kampf der Realitystars"-Cast

Anzeige

RTL2 Cathy Hummels, Moderatorin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de