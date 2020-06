Jetzt reagiert RTL2 auf Promis unter Palmen, das erfolgreiche Trash-Format von Sat.1. In der neuen Show "Kampf der Realitystars" lässt der Sender alles, was im TV für Schlagzeilen sorgt, gegeneinander antreten. In mehreren Runden und Folgen werden die VIPs aufeinander losgelassen und dabei könnte es zu krassen Auseinandersetzungen kommen. Es ist ein bunter Mix aus Shows wie Prince Charming, Der Bachelor oder auch Bauer sucht Frau vertreten. Diese zwölf Promi-Kandidaten werden laut Promiflash-Informationen in Folge eins zu sehen sein.

Zu den wohl polarisierendsten Teilnehmern gehören Das Sommerhaus der Stars-Ausreißerin Georgina Fleur (30), DSDS-Skandalnudel Annemarie Eilfeld (30) und "Prince Charming"-Streithahn Sam Dylan (29). Wie Promiflash ebenfalls aus Produktionskreisen erfahren hat, werden sich dazu unter anderem "Hot oder Schrott"-Star Hubert Fella (52), Bachelor in Paradise-Teilnehmer Oliver Sanne (33), Sänger Momo Chahine, Benjamin-Boyce-Ex Kate Merlan (33), Berlin - Tag & Nacht-Aussteiger Sandy Fähse (35) und das "Bauer sucht Frau"-Sternchen Tayisiya Morderger (23) und ihre Zwillingsschwester Yana gesellen. Obendrein gibt es die Fürsten-Ex Andrea von Sayn-Wittgenstein. Der Ballermann ist mit Jürgen Milski (56) ebenfalls vertreten. Außerdem werden auch Love Island-Liebling Melissa (24), Ibiza-Auswanderer Johannes Haller (32) und dessen Sommerhaus-Mitbewohner Willi Herren (45) mit von der Partie sein.

Ob die Show mit dem Pendant "Promis unter Palmen" mithalten kann, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Der Cast verspricht auf jeden Fall gute Unterhaltung. Auf welchen Teilnehmer freut ihr euch am meisten? Am Ende des Artikels könnt ihr für euren Favoriten abstimmen.

Bieber, Tamara / ActionPress Hubert Fella auf der Glow in Stuttgart im März 2019

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne im April 2020

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Mai 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Momo Chahine

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski, Moderator

Instagram / sandy.faehse Schauspieler Sandy Fähse

Facebook / https://www.facebook.com/KH.SAYNWITTGENSTEIN/ Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein

Instagram / yanusik_97_ Tayisiya und Yana Morderger im Juni 2020

Instagram / melissadamilia Melissa, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / johannes_haller Johannes Haller im Januar 2020

ActionPress Willi Herren auf Mallorca 2019



