Bernie Ecclestone (89) ist wieder Vater geworden! Der ehemalige Formel-1-Chef machte vor wenigen Monaten mit dieser Nachricht weltweit Schlagzeilen: Er bekommt im stolzen Alter von 89 Jahren noch einmal ein Kind. Nach seinen drei bereits erwachsenen Töchtern konnte er sich dieses Mal über einen Jungen freuen. Jetzt gab Bernie die Geburt seines Kleinen bekannt – und verriet auch direkt den Namen!

Wie Bild berichtet, brachte seine Frau Fabiana Flosi am Mittwoch in der Schweiz einen gesunden Jungen zur Welt. "Alle sind gesund, wir sind sehr glücklich. Es war eine entspannte Geburt", freute sich der mehrfache Großvater. Ihren Jungen haben Bernie und Fabiana Ace genannt, zu Deutsch also "Ass". Ein Foto des kleinen Ace gibt es bisher noch nicht.

Trotz seines hohen Alters hat der Brite mit seinem jüngsten Nachwuchs noch einige Pläne. Er hofft zum Beispiel, dass er mit seinem Sohn noch Backgammon spielen kann. Was haltet ihr von dem Babynamen Ace? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Bernie Ecclestone und Fabiana Flosi

Anzeige

Getty Images Fabiana Flosi, Ehefrau von Bernie Ecclestone

Anzeige

Instagram/fabianaecclestone Bernie und Fabiana Ecclestone, Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de