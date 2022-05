Was hat sich Bernie Ecclestone (91) denn dabei gedacht? Der Unternehmer war bis 2017 Chef der Formel 1 und hat sich danach auf seine Familie konzentriert: Mit 89 Jahren machte ihn seine Frau Fabiana ein weiteres Mal zum Vater. Die beiden führen ein luxuriöses Leben, sein Vermögen wird auf circa 3,5 Milliarden Euro geschätzt. Klar, dass der Brite da im Privatjet reist: Beim Besteigen des Flugzeugs wurde er jetzt in Brasilien verhaftet!

Das gab die Polizei jetzt in einer Erklärung bekannt, wie The Sun berichtete. Bernie habe mit seinem Flieger von Brasilien in die Schweiz reisen wollen – bei der Röntgenkontrolle seines Gepäcks fiel den Beamten aber etwas auf: Der 91-Jährige trug eine kleine Pistole bei sich, die nicht dokumentiert war! Bernie habe nach der Festnahme zwar zugegeben, die Waffe zu besitzen – er habe aber nicht gewusst, dass er sie aktuell bei sich trage. Nach der Zahlung einer Kaution wurde er freigelassen und durfte nach Europa reisen.

Bernie hält sich öfter Mal in Brasilien auf: Seine Frau Fabiana ist nicht nur gebürtige Brasilianerin, sondern der Milliardär hat sich in dem südamerikanischen Land auch eine Farm gekauft. Das Grundstück ist größer als Monaco, über 30 Menschen arbeiten dort. Unter anderem wird Bernies eigener Kaffee angebaut und etwa 600 Kühe, 18 Pferde, mehrere Ponys, Hunde und Hühner leben auf dem Grundstück.

Getty Images Fabiana Flosi und Bernie Ecclestone in Abu Dhabi, 2018

Getty Images Bernie Ecclestone, 2016

Getty Images Bernie Ecclestone mit seiner Frau Fabiana Flosi im September 2014 in Singapur

