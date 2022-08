Wegen Betrug: Der Prozess gegen Bernie Ecclestone beginnt

Heute startet der Prozess gegen den Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone (91). Er wird des Betrugs und der Vorspiegelung falscher Tatsachen angeklagt. Bernie soll in Übersee eine Summe in Höhe von rund 471 Millionen Euro nicht ordnungsgemäß angemeldet haben. In Brasilien wurde er schon Ende Mai verhaftet, als er seinen Privatjet mit einer Waffe besteigen wollte. Heute um 10:00 Uhr startet die erste Anhörung von Bernie vor dem Londoner Westminster Magistrates' Court.

Nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA muss er zum Prozessbeginn persönlich vor Gericht erscheinen und sich für seine Taten verantworten. Laut Stern habe der 91-Jährige angegeben, dass er nur einen Trust im Ausland gegründet hätte. Dessen Begünstigte seien seine drei Töchter. Simon York, der Chef der Betrugsermittlung des HMRC, machte einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft zufolge deutlich: "HMRC ist auf der Seite ehrlicher Steuerzahler und wir werden hart durchgreifen, wo auch immer wir Steuerbetrug vermuten. Unsere Botschaft ist klar – keiner ist außer Reichweite."

Bereits 2006 lief gegen Bernie ein Gerichtsverfahren wegen Bestechung. Gegen eine Geldauflage von umgerechnet knapp 996 Millionen Euro wurde das Verfahren jedoch wieder eingestellt. 2017 wurde der Milliardär als Geschäftsführer der Formel 1 von den neuen Besitzern Liberty Media abgesetzt.

Bernie Ecclestone, 2016

Bernie Ecclestone im April 2019

Lewis Hamilton und Bernie Ecclestone im Juli 2007

