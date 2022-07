472 Millionen unterschlagen? Bernie Ecclestone wird verklagt

Bernie Ecclestone (91) wird sich bald vor Gericht verantworten müssen! Der einstige Formel-1-Chef ist in den vergangenen Monaten durch etliche negative Schlagzeilen aufgefallen: Ende Mai wurde er in Brasilien wegen einer mitgeführten Schusswaffe festgenommen, vor einigen Tagen äußerte er sich verherrlichend über Putin. Jetzt rückt der milliardenschwere Brite mit einer neuen Nachricht in den Fokus der Aufmerksamkeit: Bernie wurde nun wegen Betrugs angeklagt!

Wie The Sun berichtet, soll der 91-Jährige ein Vermögen in Übersee in Höhe von 472,6 Millionen Euro nicht gemeldet haben. Deshalb wurde der Motorsportliebhaber nun angeklagt, wie der Generalstaatsanwalt verriet: "Die Staatsanwaltschaft erinnert alle Beteiligten daran, dass gegen diesen Angeklagten jetzt ein Strafverfahren läuft und er ein Recht auf ein faires Verfahren hat." Aus diesem Grund appelliert der Jurist an die Öffentlichkeit, sich mit Informationen, Kommentaren und Ähnlichem zurückzuhalten, die den Prozess negativ beeinträchtigen könnten. Bernie soll sich am 22. August um 10 Uhr vor einem Londoner Gericht verantworten.

Falls der einstige Formel-1-Chef zu einer Haftstrafe verurteilt werden sollte, müssten seine vier Kinder eine Weile ohne ihren Vater auskommen. Und das, obwohl sein jüngster Sprössling Ace gerade einmal zwei Jahre alt ist! Im Gegensatz zu seinen älteren Töchtern Deborah, Tamara (38) und Petra würde Bernie wohl einige wichtige Schritte seines jüngsten Sprösslings verpassen.

Bernie Ecclestone im Mai 2014

Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone im September 2019 in Sochi

Bernie Ecclestone mit seinen Töchtern Petra und Tamara, September 2009

