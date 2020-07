Ist das große Liebesglück etwa schon wieder geplatzt? Michael Bauer (29) gehörte 2019 wohl mitunter zu den unbeliebtesten Reality-Stars Deutschlands – trotz angeblicher Verliebtheit bei Bachelor in Paradise, servierte er TV-Partnerin Natalie Stommel zurück in Deutschland gleich wieder ab. Das nahmen ihm viele Zuschauer übel. Kurz darauf verkündete er die Beziehung mit Stephanie Lindner, die er er auch schon vor der Show umgarnte. Doch ist bei Michi und seinem Playboy-Bunny jetzt schon wieder alles vorbei?

Das lassen nun die Instagram-Accounts der beiden stark vermuten. Während Stephanie alle Pärchenbilder mit dem Augsburger entfernt hat, findet man bei Michi auch nur noch das eine oder andere. Außerdem folgen sich die beiden nicht mehr und man hat sie auch schon lange nicht mehr in gemeinsamen Insta-Stories gesehen. Es sieht also ganz so aus, als hätten sich die beiden nach knapp einem Jahr öffentlicher Liebe schon wieder getrennt. Auf Promiflash-Anfragen hat er bisher noch nicht reagiert.

Lustigerweise haben sich die beide sogar über die beliebte Foto-Plattform kennengelernt, wie Michi vor einigen Wochen gegenüber Promiflash verriet: "Wir haben uns über Instagram kennengelernt und hatten tatsächlich davor über ein Jahr nur schriftlichen Kontakt, bis wir uns das erste Mal live gesehen haben." Das erste Date fand schließlich in einer Trampolinhalle statt – jetzt hüpfen beide wieder ihrer getrennten Wege.

Instagram / magic90mike Michi Bauer, "Bachelor in Paradise"-Kandidat von 2019

Instagram / stephanielindner Stephanie Lindner, Model

Instagram / magic90mike Michi Bauer, Reality-Star



