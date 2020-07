Was hat Michi Bauer (29) zu Marco Cerullos (31) Netz-Diss zu sagen? Seit Kurzem häufen sich die Fan-Spekulationen darum, dass der Bachelor in Paradise-Star und Freundin Stephanie Lindner nicht mehr zusammen sein sollen. Die beiden hatten zuletzt ihre Pärchenfotos auf Social Media aussortiert. Mittlerweile hat die Blondine die Gerüchte auch bestätigt. Michis Flirtshow-Kollege Marco konnte sich in diesem Zusammenhang einen bissigen Kommentar nicht verkneifen und machte sich unter einem Promiflash-Beitrag über den Neu-Single lustig. Jetzt antwortet der Augsburger darauf.

"Das hat ja lange gehalten", hatte sein ehemaliger Die Bachelorette-Staffel-Konkurrent auf Instagram gepostet. Diesen Kommentar unter dem Promiflash-Artikel hat Michi nicht nur mit einem roten Herzchen markiert, sondern auch seinen Senf dazu gegeben. "Super, Marco", schreibt das Model dazu und ist offenbar überhaupt nicht begeistert von dem Single-Diss.

Kein Wunder – immerhin ist es auch nicht das erste Mal, dass der Kuppelshow-Kandidat sich der Kritik seiner TV-Kollegen aussetzen muss. Schon als er seine Beziehung mit Stephi offiziell gemacht hatte, wetterten unter anderem Serkan Yavuz (27) und Carina Spack (24) heftig gegen ihn. Kurz zuvor hatte er in der Rosen-Reste-Show noch mit Natalie Stommel angebandelt.

Instagram / the.worldisnotenough Stephanie Lindner und Michi Bauer 2020 im Thailand-Urlaub

Instagram / magic90mike Michi Bauer

TVNOW Serkan Yavuz und Carina Spack bei "Bachelor in Paradise"



