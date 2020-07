Bei Marco Cerullo (31) findet Michael Bauer (29) wohl keine Schulter zum Ausheulen! Die beiden Männer suchten im vergangenen Jahr bei Bachelor in Paradise nach der großen Liebe. Marco hat sie in seiner Verlobten Christina Graß (31) gefunden. Michi kam nach den Dreharbeiten mit seiner Freundin Stephanie Lindner zusammen. Doch jetzt sieht es so aus, als hätte sich das Paar getrennt. Und eines steht fest: Marcos Mitleid hält sich in Grenzen!

Unter dem Insta-Beitrag von Promiflash zu der möglichen Trennung der beiden fanden sich sofort zahlreiche schadenfrohe Kommentare. Auch Michis einstiger Kuppelshow-Kollege konnte sich einen fiesen Seitenhieb nicht verkneifen. "Das hat ja lange gehalten", kommentierte er nur – und meinte das offenbar sarkastisch, denn: Das Malemodel und die Blondine waren nur knapp ein Jahr zusammen.

Mit seinem Diss sprach Marco offenbar vielen anderen Usern aus der Seele. "Das ist es! Genau das denke ich mir jetzt auch. Ein verdammtes Jahr? Aber das war es wert, Natalie so arschig zu verlassen", reagierte ein Nutzer. Bei "Bachelor in Paradise" hatte er nämlich Natalie Stommel schöne Augen gemacht und schon über eine gemeinsame Zukunft geplaudert. Nach der Heimreise hat er sie dann einfach stehen lassen.

Anzeige

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Graß, "Bachelor in Paradise"-Stars

Anzeige

Instagram / magic90mike Stephanie Lindner und Michael Bauer im Februar 2020

Anzeige

TVNOW Natalie Stommel und Michi Bauer bei "Bachelor in Paradise"

Auf wessen Seite steht ihr in dem Streit? Ich bin Team Marco! Ich stehe hinter Michi! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de