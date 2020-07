Ann-Kathrin Götze (30) spricht Klartext! Das Model macht aus seinem Privatleben kein Geheimnis und hält seinen Alltag regelmäßig auf Videos fest. So hat die 30-Jährige, zusammen mit ihrem Ehemann Mario (28), ihren Fans vor einigen Wochen eine süße Botschaft mitgeteilt: Ihr Sohn namens Rome hat das Licht der Welt erblickt! Für die Eltern des kleinen Jungen startet somit ein neuer Lebensabschnitt. Wird Ann-Kathrin von nun an auch ihren kleinen Jungen mit vor die Kamera nehmen?

In einer Fragerunde rund um das Baby wollte ein User auf Instagram wissen, ob Rome in den Vlogs zu sehen sein wird, in denen die Influencerin Eindrücke aus ihrem Leben preisgibt. "Er ist ein Teil unseres Lebens, also werden wir ihn definitiv zeigen", stellte Ann-Kathrin klar. "Aber ich weiß nicht, wann das passieren wird, weil es sich zur Zeit noch nicht richtig anfühlt. Also mal schauen", ergänzte die Beauty.

Erst vor Kurzem hatte sie offenbart, dass ihr Baby sieben Wochen zu früh zur Welt gekommen war – deswegen seien die Götzes nach der Geburt noch drei Wochen mit ihm im Krankenhaus gewesen. Doch Ann-Kathrin gab ihren Followern direkt Entwarnung: "Er macht sich super und ist ein gesundes kleines Baby", freute sich die frisch gebackene Mutter.

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit Söhnchen Rome im Juni 2020

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin und Mario Götze



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de