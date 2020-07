Annabelle Boom im Babyglück! Die hübsche Blondine machte sich in den vergangenen Jahren durch Teilnahmen an mehreren Reality-TV-Shows einen Namen. Auch für Köln 50667 stand die gebürtige Holländerin von 2013 bis 2015 vor der Kamera. Seitdem hat sich jedoch vieles im Leben der Schauspielerin getan: Annabelle ist nicht nur zur Unternehmerin geworden und hat geheiratet – sondern wird schon bald auch noch Mama!

Das verkündete sie via Instgram gemeinsam mit ihrem Mann Richard Apeldorn: "Wenn Liebe Leben wird. 1+1=3", schrieb Annabelle zu einem Foto, das sie bereits mit üppiger Babykugel zeigt. Mit einem weiteren Post sorgten die Eheleute dann für jede Menge Spannung: Total aufgeregt teilten sie nämlich den Moment, in dem sie selbst das Geschlecht ihres Kindes erfahren hatten! In einem Video sieht man die werdenden Eltern, wie sie einen Luftballon zerstechen, aus dem dann blaues Konfetti kommt – sie bekommen also einen Jungen!

Schon 2018 hatte Annabelle im Promiflash-Interview verraten, dass sie sich gemeinsam mit ihrem Partner Nachwuchs wünscht: "Am liebsten so ein bis zwei Kinder – am liebsten Zwillinge!", formulierte sie damals ihre Vorstellung.

Instagram / annabelleboomofficial Annabelle Boom, Unternehmerin und TV-Bekanntheit

Instagram / annabelleboomofficial Annabelle Boom (rechts) und ihr Mann Richard

Instagram / annabelleboomofficial Annabelle Boom und ihr Mann



