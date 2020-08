Annabelle Boom schwelgt im Mutterglück! Die einstige Köln 50667-Darstellerin hatte sich erst Anfang Juli mit einer süßen Nachricht im Netz gemeldet und verkündet, dass sie und ihr Mann Richard ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seitdem teilte die Laiendarstellerin immer wieder Fotos ihrer runden Babykugel mit ihren Fans. Vor wenigen Stunden folgte dann eine niedliche Überraschung: Ihr Junge hat das Licht der Welt erblickt!

Die Reality-TV-Bekanntheit teilte jetzt gleich mehrere Fotos, mit denen sie ihrer Community ihren Sohn präsentiert. Auf einem der Bilder schläft der Spross tief und fest in den Armen seiner Mutter, während sie – noch sichtlich erschöpft von der Entbindung – gemeinsam mit ihrem Richard für ein Foto posiert. Wie Annabelle in einem Kommentar zu dem Post verrät, kam ihr kleiner Konstantin Maximilian Konrad am Freitag zur Welt, und die frischgebackene Mama könnte wohl kaum glücklicher sein: "Und plötzlich steht die Welt still... Und es gibt nur noch unendliche Liebe!", freut sie sich.

Die Beauty kann ihr Glück offenbar noch gar nicht fassen und findet auch rührende Worte für ihren Partner: "Richard und Konstantin, ich liebe euch beide mehr als alles andere auf der Welt! [...] Ich kann es immer noch selbst nicht glauben. Es ist so magisch und überwältigend!", erklärt Annabelle.

Instagram / annabelleboomofficial Annabelle Booms Baby

Instagram / annabelleboomofficial Annabelle Boom und ihr Mann Richard

Instagram / annabelleboomofficial Annabelle Boom, Unternehmerin und TV-Bekanntheit

