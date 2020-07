Startet sie jetzt als Schauspielerin durch? Jacky (21) nahm an der vergangenen Staffel der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel teil. Dabei überzeugte sie Modelmama Heidi Klum (47) bis zum Schluss – die Moderatorin ernannte den hübschen Rotschopf im Finale zur Siegerin des TV-Formats. Anschließend konnte Jacky schon einige Modeljobs ergattern. Jetzt hat sie sogar noch eine Stufe erklommen: Jacky stand kürzlich als Schauspielerin vor der Kamera!

Die Schönheit teilte einen Backstage-Schnappschuss mit ihrer Instagram-Community. Neben Simone Thomalla (55) posiert Jacky überglücklich in einer Polizeiuniform am Set der ZDF-Serie "Frühling". "Hier lerne ich in einer Nebenrolle von den Profis", schrieb die 21-Jährige zu dem Foto. Könnte es also sein, dass ihre Fans sie in Zukunft des Öfteren im TV sehen werden? Der hübsche Rotschopf schien zumindest Gefallen an der neuen Aufgabe zu finden. "Ich sag's euch, Schauspiel ist ein Handwerk – und ein wunderschönes!", schwärmte sie.

Mit ihrem Filmkostüm war Jacky offenbar ebenfalls mehr als zufrieden. "Ich könnte mich an die Uniform gewöhnen", scherzte die GNTM-Gewinnerin. Doch nicht nur sie selbst gefiel sich als Polizistin – für den Look bekam sie auch von ihrer Community viel Zuspruch. "Du siehst so cool aus" und "Steht dir auch richtig gut, die Uniform" lauteten nur zwei der zahlreichen Komplimente im Netz.

Instagram/jacky.gntm2020.official "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin Jacky, Mai 2020

Instagram / soul.companions GNTM-Siegerin Jacky

Instagram / jackywruck Jacky in Santa Monica



