Als Erinnerung an die Geburt ihrer Tochter! Vor über zwei Jahren brachte Kylie Jenner (22) ihr erstes Kind zur Welt: Seitdem dreht sich in ihrem Leben alles um Stormi Webster (2). Als Zeichen ihrer Liebe ließen sich die 22-Jährige und der Vater ihres Kindes, Travis Scott (29), sogar den Namen der Kleinen tätowieren. Nun legt die Beauty mit weiterem Körperschmuck, der sie an den ganz besonderen Tag der Entbindung erinnern soll, nach!

Auf ihrem Snapchat-Account teilte die Unternehmerin jetzt eine Videocollage, mit der sie nicht nur intime Aufnahmen von Stormis Geburt zeigte, sondern auch ihr neues Tattoo. Ihren Unterarm ziert jetzt die Uhrzeit, zu der ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickte: "4:43". Zu dem Post schrieb sie: "Für unsere Tochter. 1. Februar 2018." Außerdem verriet sie noch, wie viel die Kleine bei ihrer Geburt gewogen hat: rund vier Kilogramm. Ein Fan-Account der stolzen Mama repostete den Clip auf Instagram, worunter sich viele wohlwollende Kommentare sammelten: "Kylie liebt ihr kleines Mädchen mehr als alles andere auf dieser Welt. Sie ist die beste junge Mutter, die ich je gesehen habe", meinte einer der User.

Die Multimillionärin ist jedoch nicht die Einzige ihrer großen Patchwork-Familie, deren Zuneigung für ihren Nachwuchs unter die Haut geht. So ließ sich ihr Schwager Kanye West (43) ebenfalls für seine Kids tätowieren: Bei North (7) entschied er sich beispielsweise für deren Geburtsdatum in römischen Ziffern auf seinem Handgelenk, Saints (4) Name ist im Nacken des Mannes von Kim Kardashian (39) verewigt.

Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Kanye West und ihren Kindern Saint, Psalm, Chicago und North



