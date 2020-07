Chrissy Teigen (34) scheint mehr als zufrieden mit ihrer neuen Oberweite zu sein! Vor Kurzem entschloss sie sich, ihre Brustimplantate, die sie sich 2006 hatte einsetzen lassen, wieder entfernen zu lassen. Der Grund: Ihre Brüste störten sie in so manch ganz alltäglicher Situation. So konnte sie beispielsweise nie bequem auf dem Bauch liegen. Diese Probleme sind nun zum Glück Geschichte. Wie wohl sie sich nun fühlt, beweist ein Oben-Ohne-Foto der zweifachen Mama!

Ganz nackt war die 34-Jährige auf dem Schnappschuss, den sie in ihrer Instagram-Story mit ihrer Community teilte, dann allerdings doch nicht. Mit ihrer Hand und ihrem Unterarm verdeckte sie gerade so ihre Brustwarzen, um ihre Hüfte hatte sie außerdem ein Handtuch gewickelt. Eigentlich wollte Chrissy ihren Fans mit der Aufnahme ihren Sonnenbrand präsentieren. Dies war jedoch eines der ersten Bilder nach der Brust-OP, weshalb die Folgen ihres ausgiebigen Sonnenbads zunächst in den Hintergrund rückten – und es fiel auf: Die Oberweite des Bademoden-Models ist noch immer recht üppig! Dennoch scheint es der Moderatorin mit ihrem neuen Busen sehr gut zu gehen. Dass der Eingriff noch gar nicht allzu lange her ist, bewies das Pflaster auf ihrer Brust, das die Operationswunde bedeckte.

Ebenso offen im Umgang mit ihrem Körper zeigte sich Chrissy vor einigen Tagen beim Frauenarzt. Mit einem Foto auf dem Gynäkologenstuhl wollte sie auf die Gesundheit von Frauen aufmerksam machen und diese daran erinnern, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Für diese coole Aktion bekam sie viel Zuspruch von ihren Fans.

Getty Images Chrissy Teigen bei einer Tyler Rose Fashion Show in Miami Beach, 2010

Getty Images Chrissy Teigen bei den Emmys in L.A. im September 2018

Instagram/chrissyteigen Chrissy Teigen, Juni 2020



