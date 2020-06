Skurriler Schnappschuss mit wichtiger Botschaft! Supermodel Chrissy Teigen (34) ist dafür bekannt, so manch pikantes Detail aus ihrem Privatleben mit ihren Fans zu teilen – jedoch meistens mit einem speziellen Hintergedanken. Erst vor einigen Wochen reagierte sie auf Trumps Aussage, dass der Test zum Erkennen des aktuellen Virus "unangenehm" gewesen sei, mit einer drastischen Schilderung der schmerzhaften Geburt ihrer Tochter Luna (4). Jetzt legte sie mit einem Foto auf dem Gynäkologen-Stuhl nach!

Und wie so oft wollte sie auch damit auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen: Brust- und Gebärmutterhalskrebs. Auf Instagram postete die zweifache Mutter dazu ein Bild von sich auf dem Untersuchungsstuhl. Nur in eine Decke aus Papiertüchern gehüllt und mit dem mittlerweile obligatorischen Mundschutz posierte sie in dieser sehr privaten Situation. Dazu verfasste sie folgende Zeilen, um ihre weiblichen Follower an regelmäßige Untersuchungen beim Gynäkologen zu erinnern: "Vergesst nicht, euren Pap-Test zu machen und eure Brüste abtasten zu lassen – auch wenn die Welt gerade untergeht!"

Von ihrer Community wird Chrissy größtenteils für diese Aktion gefeiert. "Wie schaffst du es, diese verdammte Gyno-Situation so glamourös aussehen zu lassen?! Danke, dass dir die Gesundheit von Frauen so viel bedeutet!", kommentierte ein Fan. Dennoch musste die Moderatorin auch einige kritische Stimmen für diesen Post einstecken: "Du hättest die Nachricht auch ohne diese Vulgarität verbreiten können!"

Getty Images Chrissy Teigen bei einer Awardshow in NYC im November 2018

Getty Images Model Chrissy Teigen im September 2019

Getty Images Chrissy Teigen bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

