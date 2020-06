Chrissy Teigen (34) hält ihre Fans auf dem Laufenden. Vor einigen Wochen hatte das Model offenbart, dass sie sich unters Messer legen wird. Die Beauty will sich ihre Brustimplantate heraus nehmen lassen. Inzwischen hat sich die Frau von John Legend (41) diesem medizinischen Eingriff unterzogen und meldete sich schon mit einer süßen Nachricht bei ihrer Community zurück. Jetzt gibt sie erneut ein OP-Update – samt Bild ihrer Oberweite.

In ihrer Instagram-Story postete die zweifache Mama ein Foto. Auf dem Bild sieht man lediglich ihren Busen in einem engen schwarzen Oberteil. Der Reißverschluss ist leicht offen und auf ihrer neuen Oberweite hat es sich der Bartagame ihres Sohnes Miles bequem gemacht, der frech in die Kamera schaut. "Heilende Brüste", schrieb sie zu der Aufnahme.

Vor der Operation wurde die 34-Jährige mit einer besonders lustigen Idee überrascht: Zwei ihrer Freunde schenkten ihr eine Torte in Form von zwei Brüsten. Die Körperteile waren dabei von einem schwarzen BH aus Zuckerguss umhüllt. Daneben war außerdem ein Grabstein mit der Aufschrift "Ruhe in Frieden: 2006-2020" zu sehen.

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen, Model

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen im November 2019

Anzeige

Getty Images Das Model Chrissy Teigen im September 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de