Cathy (32) und Mats Hummels (31) genießen einen Tag zu zweit! In den vergangenen Monaten sahen sich die Moderatorin und der Fußball-Star immer wieder mit Trennungsspekulationen konfrontiert. Weil Cathy im Netz fast ausschließlich sexy Pics von sich im Bikini oder aber süße Schnappschüsse von Söhnchen Ludwig (2) gepostet hatte, vermuteten die Fans, dass es bei dem Paar kriselt. Den Gerüchten konterte die Designerin zuletzt schon mal mit einem Pärchen-Foto – jetzt lieferte sie sogar Nachschub im Liebes-Content.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die 32-Jährige zwei neue Bilder von sich und ihrem Liebsten bei einem Fahrradausflug. Ganz offenbar sind der Profi-Kicker und seine Frau ohne Söhnchen unterwegs und genießen die Zweisamkeit bei einer sportlichen Unternehmung. Mit Fahrradhelmen auf dem Kopf strahlen Mats und Cathy in die Kamera. "Also obenrum stimmt das Outfit", witzelte das Model dazu und versprach, dass auch bald Bilder des "unteren Teil des Looks" folgen werden. Demnach soll das übrige Outfit ganz und gar nicht für eine Radtour geeignet gewesen sein.

Ihre Follower dürften sich derzeit ganz besonders freuen, denn zukünftig werden sie ihr Idol nicht nur im Internet bestaunen können, sondern auch in einer neuen TV-Show. Bei "Kampf der Realitystars" wird Cathy den Moderationsjob übernehmen. Die erste Folge des Trash-Formats wird schon am 22. Juli auf RTL2 ausgestrahlt.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und Sohn Ludwig, Mai 2020

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Juli 2020

RTL II Cathy Hummels bei "Kampf der Realitystars"



