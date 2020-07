So schreitet Michael Wendler (48) also vor den Altar! Im vergangenen Monat hat der Schlagersänger seiner Liebsten Laura Müller (19) standesamtlich das Jawort gegeben. In wenigen Wochen soll es aber auch noch eine große kirchliche Trauung in Las Vegas geben – die dann sogar im TV zu sehen ist. Auf genaue Details über ihre Traumhochzeit müssen sich die Fans noch gedulden. Jetzt gibt Michael allerdings bekannt: In diesem Outfit will er Laura heiraten!

In ihrer TV-Doku "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet" konnten die Zuschauer den "Egal!"-Interpreten bereits beim Anzug-Shopping begleiten. Jetzt zeigte er auf Instagram, für welchen Look er sich endgültig entschieden hat. Zu einem Foto, auf dem er in einem dunkelblauen Anzug mit einer hellblauen Krawatte posiert, schrieb er: "Hochzeits-Outfit" und setzte dahinter ein Häkchen-Emoji. Ganz klar also: Michael hat seinen perfekten Hochzeits-Look gefunden.

Viele seiner Follower sind von diesem stilvollen Outfit begeistert. "Dich würde jede Frau so heiraten", kommentierte zum Beispiel ein User. Was sagt ihr zu Michaels Anzug? Stimmt ab!

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag im Juni 2020

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020



