Laura Müller (19) ist jetzt ganz offiziell Michael Wendlers (47) Ehefrau! Erst vor wenigen Minuten wurde bekannt, dass die Influencerin und der Schlagerstar tatsächlich den großen Schritt gewagt haben sollen: Auf einem Standesamt in Florida sollen die beiden Medienberichten zufolge geheiratet haben. Nun äußerte sich auch die ehemalige Let's Dance-Kandidatin zu der süßen Neuigkeit: Sie ist jetzt wirklich Michaels Frau!

Das verkündete die Beauty ganz stolz via Instagram: "Heute Mittag haben wir beide Ja gesagt. Wir haben nun standesamtlich in meiner neuen Heimat Florida geheiratet und sind überglücklich!", schrieb Laura zu gleich mehreren Bildern des großen Tages. Zudem erklärte die 19-Jährige happy: "Mein erster Tag als Michas Frau. Ich liebe meinen Mann so sehr!" Der Verlinkung auf den Schnappschüssen zufolge, war zumindest Michas Tochter Adeline Norberg dabei – die Blondine scheint die Fotos geschossen zu haben.

Und auch in ihrer Biografie auf Social Media ist ihr Beziehungsstatus bereits festgehalten: Wo zuvor noch einfach nur Michaels Name neben einem Verlobungsring-Emoji gestanden hatte, steht nun das Wort "Wifey". Übersetzt heißt das so viel wie Frauchen, eine niedliche Form von Ehefrau also.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Laura im Juni 2020

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag im Juni 2020



