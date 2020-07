Was läuft zwischen Tana Mongeau (22) und Francesca Farago? Im Frühjahr dieses Jahres wurde bekannt, dass sich Tana nach ihrer Hochzeit von YouTube-Star Jake Paul (23) trennte. Und auch die Beziehung zwischen den Finger weg!-Bekanntheiten Francesca Farago und ihrem Ex-Freund Harry Jowsey ist beendet. Jetzt wurden die beiden Frauen bei einem Treffen in Hollywood gesichtet. Geht da etwa mehr als nur Freundschaft?

Paparazzi knipsten Francesca und Tana am vergangenen Donnerstag bei der Geburtstagsparty von Maskenbildner Cole Carrigan in einem Steakhaus in West Hollywood. Wie Daily Mail berichtete, verließen die beiden Frauen nach dem Abendessen das Restaurant sogar Händchen haltend. Und noch mehr: In ihrer Instagram-Story verriet Tana im Beisein der Kanadierin, dass sie sich nun daten würden und eine Beziehung in Aussicht stehe. Ob an den Aussagen tatsächlich etwas dran ist? Francesca hielt sich zu den Äußerungen bisher bedeckt.

Dass Francesca allerdings auch vom weiblichen Geschlecht nicht abgeneigt zu sein scheint, bewies sie bereits in der Netflix-Datingshow. Um den anderen Kandidaten eins auszuwischen, knutschte das Model damals mit seiner Mitstreiterin Haley Cureton. Erst kurz danach entschied sich die 26-Jährige für den Australier Harry.

Instagram / tanamongeau Tana Mongeau, TV-Star

Instagram / francescafarago Francesca Farago, Model

Instagram / haley.cure Haley Cureton, bekannt aus "Finger weg!"



