Diese Trennung kommt für viele Fans wohl ziemlich überraschend! Für Harry Jowsey und Francesca Farago startete vor wenigen Monaten ein ganz besonderes Abenteuer: Die beiden nahmen an der Netflix-Datingshow Finger weg! teil und verliebten sich tatsächlich ineinander. Mehr noch: Sie verließen das Format sogar als Paar. Doch das Glück sollte nicht von Dauer sein: Francesca und Harry gehen ab sofort getrennte Wege.

Das plötzliche Liebesaus bestätigt Francesca nun in einem emotionalen YouTube-Video. "Harry und ich sind nicht mehr zusammen", erzählt die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin und erklärt, dass das Beziehungsende nicht von ihr ausgeht. Harry habe den Schlussstrich gezogen – der Grund: Er habe keine Lust mehr auf eine Fernbeziehung. Während der Australier aktuell in Los Angeles lebt, hat seine Ex ihren Lebensmittelpunkt in Kanada.

"Ich dachte, wir würden für immer zusammen bleiben. Ich dachte, wir würden heiraten", gesteht Francesca weiter, die für diese Annahme bekanntlich einen guten Grund hatte. Immerhin hielt der 23-Jährige noch vor wenigen Wochen via Webcam mit einem Lolli-Ring um ihre Hand an. Wie sich später herausstellte, war dieser Antrag wohl mehr ein kleiner Spaß, dennoch malte sich die Kanadierin bereits eine gemeinsame Zukunft aus.

Instagram / francescafarago Francesca Farago, bekannt aus "Finger weg!"

Instagram / francescafarago Harry Jowsey und Francesca Farago

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey und Francesca Farrago im Mai 2020



