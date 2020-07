Katie Price (42) möchte ihren ältesten Sprössling überleben! Bereits 2002 hat das Model sein erstes Kind zur Welt gebracht. Seit dem Tag der Geburt weicht die Beauty nicht von der Seite ihres Sohnes Harvey (18). Der inzwischen 18-Jährige ist aufgrund einer Unterentwicklung seines Sehnervs blind zur Welt gekommen. Zudem leidet der Teenager an Autismus und dem Prader-Willi-Syndrom, das zu übermäßigem Nahrungskonsum führen kann. Ein Alltag ohne Unterstützung ist unmöglich – deshalb will Katie erst nach ihrem Sohn sterben.

"Ich weiß, es ist schrecklich, das so zu sagen, aber ich wünschte, er würde vor mir gehen, weil er ohne mich nicht zurechtkommen würde", erklärte Katie in einem Interview mit The Sun. Sie vermute, dass Harvey nach ihrem Tod mit gebrochenem Herzen zurückbleiben würde und nicht verstehen würde, wohin seine Mutter plötzlich verschwunden ist. Außerdem erzählte die Unternehmerin, dass Ärzte sie bereits vorgewarnt hätten, dass Harvey aufgrund seines Übergewichts in jungen Jahren einen Herzinfarkt erleiden könnte.

Ihre fünf Kinder sind Katies ganzer Stolz. Der Nachwuchs gibt der 42-Jährigen auch in schweren Zeiten Kraft: "Ich hätte mir das Leben nehmen und mich erhängen können, was ich auch vorhatte, aber ich habe es nicht getan, weil ich Kinder habe", erklärte die Britin.

Anzeige

Getty Images Katie Price, Model

Anzeige

Getty Images Katie Price, britische TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit zwei ihrer Kids, Juli 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de