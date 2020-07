Wie läuft es zwischen Asena Neuhoff und Eugen Lopez? Vor wenigen Wochen verrieten die ehemalige Love Island-Teilnehmerin und der Temptation Island-Single, dass sie sich kennenlernen wollten. Beide konnten sich offenbar sogar vorstellen, dass aus ihrem Flirt mehr werden könnte. Doch diese Hoffnung hat sich nun wohl zerschlagen, denn zwischen ihnen hat es sich ausgeturtelt: Eugen und Asena stehen nicht mehr in Kontakt zueinander.

Im Interview mit Promiflash verriet der Kumpel von Reality-Star Mike Heiter (28): "Wir haben uns kennengelernt und gut verstanden. Ich habe aber gemerkt, dass Asena einfach nicht die Frau an meiner Seite für meine Zukunft ist, so wie ich mir sie vorstelle." Das sei aber nicht böse gemeint. Jeder Mensch sei anders und solle so sein, wie er oder sie mag. "Das hat einfach nicht zu mir und meinen Vorstellungen gepasst, und deswegen habe ich dieses Kennenlernen beendet. Wir sind cool miteinander und haben keinen Streit", erklärte Eugen genauer. Dennoch stellte er klar: "Wir haben keinen Kontakt mehr."

Neben Asena war der Essener auch mit seiner Show-Kollegin Michelle Daniaux auf Flirtkurs. Wie genau die Situation zwischen den beiden im Moment aussieht, ist ungewiss. Vor etwas über einem halben Monat erzählte sie aber noch gegenüber Promiflash: "Wir mögen uns gern. Inzwischen ist es so, dass wir fast die ganze Zeit facetimen."

Anzeige

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez im Juni 2020 in Essen

Anzeige

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff im Juni 2020 in Köln

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux im November 2018 in Österreich



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de