Mit ihm hat Miley Cyrus (27) offenbar ihren Fels in der Brandung gefunden! In einem Interview machte die Sängerin kürzlich öffentlich, dass sie bereits seit Monaten clean sei und die Finger komplett von Alkohol und Drogen lasse. Zuvor sah man die Sängerin regelmäßig mit einem Joint in der Hand und auch in ihren Liedtexten befasste sie sich gerne mal mit durchzechten Partynächten. Das scheint nun Schnee von gestern zu sein: Und damit das auch so bleibt, bekommt Miley massig Unterstützung von ihrem Partner Cody Simpson (23)!

Dies behauptete ein Insider gegenüber dem Magazin People. Demnach versuche Cody alles, damit Miley es so leicht wie möglich falle, abstinent zu bleiben. "Sie ist sehr glücklich, dass sie mit Cody zusammen ist. Er steht total auf ein cleanes und gesundes Leben und unterstützt sie dabei, nüchtern zu bleiben", plauderte die Quelle weiter aus. Nicht zuletzt deshalb würden die beiden ein großartiges Paar abgeben.

Miley selbst fühle sich großartig, seitdem sie ihren Entschluss fasste. Wie es dazu kam, schilderte der Promi-Experte ebenfalls: "Während ihrer Genesung von einer Stimmbandoperation entwickelte sie eine ganz andere Einstellung." Miley habe erkannt, wie sehr sie es liebe, clean zu sein. "Sie fühlt sich produktiver und konzentrierter und wird reifer." Sie würde nun mehr über ihre Zukunft nachdenken und sich mehr und mehr eine Familie wünschen.

Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige

P&P / MEGA Cody Simpson und Miley Cyrus

Anzeige

Instagram / codysimpson Cody Simpson im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de