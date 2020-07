Domenico De Cicco (37) findet deutliche Worte für Ennesto Montè (45)! Seit einigen Monaten ist Ennesto mit dem kroatischen Model Vanja Rasova liiert. Doch jetzt musste das Pärchen einen Konflikt durchstehen, denn: Die Beauty ließ sich die Brüste machen, obwohl der Reality-TV-Star dagegen war. Er glaubt, dass seine Liebste diesen Wunsch nur wegen des Drucks von außen hege. Domenico hingegen kann Ennestos ablehnende Haltung gar nicht nachvollziehen...

"Ich bin der Meinung, in einer Partnerschaft muss man zusammenhalten und gewisse Sachen auch akzeptieren", betont der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer in seiner Instagram-Story. Würde seine Freundin sich die Brüste machen wollen, würde er niemals "nein" sagen. Umso unverständlicher finde er Ennestos Reaktion. "Wie kann man so egoistisch sein, wie kann man das einem Menschen verbieten? Dann braucht man doch keine Beziehung! Dann muss man sich eine Gummipuppe holen und einfach mit der machen, was man will!", argumentiert Domenico.

Der 37-Jährige richtet seine Ansprache dann auch direkt an den diesjährigen Promis unter Palmen-Teilnehmer: "Ich finde, in eine gesunde Beziehung gehört sehr viel Vertrauen und sehr viel Zusammenhalt, weil sonst hält das nicht, mein Freund." Er hätte mehr von Ennesto erwartet, beendet Domenico schließlich sein Statement.

ActionPress Domenico De Cicco bei der Eröffnung von "House of BerlinColours" im Madame Tussauds in Berlin

Promiflash Ennesto Monté und seine Freundin Vanja

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, Juni 2020



