Alexander Hindersmann (31) und Wioleta Psiuk (28) genießen erstmals ihre Zweisamkeit! Erst vor wenigen Wochen überraschten der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat und die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin ihre Fans: Alex und Wio gehen ab sofort als Paar durchs Leben. Mit einem süßen Turtelbild grüßten die beiden von ihrem Ausflug mit Freunden aus Österreich. Jetzt reisten die beiden Ex-Kuppelshow-Stars erneut in das bergige Nachbarland, genauer gesagt nach Salzburg – diesmal allerdings nur zu zweit!

"Der zweite Urlaub, aber der erste alleine", teilte Alexander mit einem neuen Pärchenbild an der Seite seiner Liebsten via Instagram mit. Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen und total verliebten Blicken entspannt das Couple auf einer Liege im Grünen. Dabei rückt die brünette Schönheit ganz nah an ihren Partner und legt ihm liebevoll die Hand auf seine Schulter. "Wir genießen die gemeinsamen Tage in vollen Zügen", schwärmte der Personal Trainer.

Neben dem Wohlfühlprogramm aus Spa und kulinarischen Leckereien im Hotel wagten sich Alex und Wio auch in luftige Höhe: So machte das Paar beispielsweise am vergangenen Samstag einen Ausflug mit der Seilbahn. Auf dem Gipfel angekommen wurden die beiden mit einem atemberaubenden Blick auf die Natur beschert.

Instagram / alexander_hindersmann Wioleta Psiuk und Alexander Hindersmann, Juni 2020

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Reality-TV-Star

Instagram / wioleta_daria Alexander Hindersmann mit seiner Freundin Wioleta Psiuk



