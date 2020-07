Rennt Archie Harrison (1) seinen Eltern etwa bald schon davon? Prinz Harry (35) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (38) genießen derzeit ihr Familienglück weit abseits der britischen Königswelt in ihrer neuen Heimat Kalifornien. Viel zu sehen gab es von dem Ehepaar und seinem Nachwuchs in der Zeit nach dem royalen Exit allerdings nicht. Kein Wunder also, dass sich viele Fans deshalb fragen, wie sich der kleine Archie eigentlich so entwickelt. Angeblich macht der Hosenmatz schon seine ersten Gehversuche.

Im Gespräch mit Entertainment Tonight gibt die Royal-Expertin Katie Nicholl ein Update rund um die Fortschritte des Einjährigen. "Er ist ein glücklicher, kleiner Junge. Er liebt sein Leben in Los Angeles", erklärt sie und vermutet, dass Archie dabei ist, seine ersten Schritte zu machen. Dass seine Eltern aufgrund des Abstands zur royalen Welt und der Niederlegung aller Ämter hautnah dabei sein können, während ihr Sohnemann wächst und gedeiht, soll sie derzeit einfach unglaublich glücklich stimmen. "Sie lieben die Zeit mit der Familie. Sie sind wirklich dankbar, dass sie ihn bei seinen ersten Meilensteinen beobachten konnten", betont die Journalistin.

Und eben solche Meilensteine soll der Mini des Paares zuletzt schon den ein oder anderen erreicht haben. Erst Anfang Juni plauderte ein Insider aus, dass Archie bereits fleißig vor sich hin plappert. "Er kann schon ein paar Worte wie 'Papa', 'Mama', 'Buch' und 'Hund' sagen", berichtete die Quelle gegenüber Us Weekly.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison im Mai 2019 in Windsor

MEGA Herzogin Meghan und Archie Harrison, Juli 2019

Getty Images Herzogin Meghan mit Archie Harrison und Prinz Harry



