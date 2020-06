Archie Harrison fängt an zu plappern! Der Sohn von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) ist mittlerweile schon über ein Jahr alt – Anfang Mai feierte der Wonneproppen Geburtstag. Das ist genau das Alter, in dem Babys langsam aber sicher anfangen, ihre ersten Worte zu lernen. Und genau das sei jetzt auch bei Archie passiert: Ein Insider verriet, was der Knirps schon alles sagen kann!

"Er kann schon ein paar Worte wie 'Papa', 'Mama', 'Buch' und 'Hund' sagen", plauderte eine Quelle nun gegenüber Us Weekly aus. Damit hat er einen wichtigen Meilenstein in seinem Leben erreicht – Meghan und Harry sollen darüber mehr als glücklich sein. Und noch ein paar Einzelheiten über Archie konnten dem Insider entlockt werden: "Er liebt es, Verstecken zu spielen und mit Bausteinen zu bauen", gab er schließlich preis.

Bereits im vergangenen November vermutete ein weiterer Informant, dass Archies erstes Wort "Papa" sein wird: "Wenn Harry in den Raum kommt, ist er so aufgeregt. Er streckt ihm die Arme entgegen – seine Art zu sagen: 'Heb' mich hoch!'", begründete die Quelle. Ob das nun tatsächlich die erste Äußerung des Babys war, bleibt vorerst Harry und Meghans Geheimnis, die mit ihrem Sohn mittlerweile in einem luxuriösen Anwesen in Beverly Hills leben.

Getty Images Herzogin Meghan mit Archie Harrison im Juli 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Archie Harrison

Instagram / sussexroyal Archie Harrison und sein Vater Prinz Harry



