Liz Kaeber (27) reicht es! Die Influencerin muss sich seit Wochen neugierigen Fan-Fragen aussetzen. Mittelpunkt des öffentlichen Interesses: Wo steckt eigentlich Liz' Ehemann Nick Maerker und sind die beiden überhaupt noch zusammen? Dass der junge Mann gar nicht mehr auf dem Social-Media-Account seiner Frau auftaucht, macht viele Follower stutzig. Jetzt, wo Liz auch noch einen Urlaub mit ihrer Schwester, deren Mann und Tochter – allerdings ohne Nick – verbringt, häufen sich die Nachfragen erneut. Zu viel für die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin!

In ihrer Instagram-Story reagiert Liz auf die Frage "Und dein Mann? Kommt er nicht mit?" so: "Nein, Nick kommt nicht mit. Er hat nächste Woche Prüfungen und muss lernen, was für ihn jetzt oberste Priorität hat." Außerdem bittet die Berlinerin ihre Follower: "Bitte, bitte tut mir den Gefallen und lasst die ständigen Fragen diesbezüglich!"

Geholfen hat das wenig. Denn bei ihrem aktuellen Urlaubsposting, unter dem die kryptischen Zeilen "Eines Tages werde ich die richtigen Worte finden und sie werden einfach sein" zu lesen sind, sammeln sich erneut Fan-Fragen nach Nicks Verbleib. Ein User behauptet sogar, dass Liz' Mutter auf ihrem Account bereits alle gemeinsamen Bilder von ihrer Tochter und deren Mann offline genommen habe. "Das hat sie nicht. Ohne Worte. Immer diese Behauptungen", macht die Blondine ihrem Ärger darüber Luft.

Instagram / nick_maerker Nick Maerker und Liz Kaeber im Hotel Square Louvois im März 2017

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Internet-Star

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin



