Prinzessin Madeleine von Schweden (38) weiß genau, wie sie ihre Fans begeistern kann. Die jüngste Tochter von König Carl Gustaf (74) und Schwester von Kronprinzessin Victoria (42) und Prinz Carl Philip (41) ist die einzige schwedische Royal, die einen persönlichen Instagram-Account betreibt – sehr zur Freude ihrer inzwischen über 270.000 Follower. Auf diesem macht die Siebte in der schwedischen Thronfolge ihren Anhängern ab und zu eine ganz besondere Freude: Sie veröffentlicht Fotos ihrer drei zuckersüßen Kinder. Ein neuer Schnappschuss begeistert jetzt!

Pünktlich zum Unabhängigkeitstag in den USA veröffentlichte Madeleine ein Foto, das Prinz Nicolas (5), Prinzessin Leonore (6) und ihre kleine Schwester Prinzessin Adrienne (2) überglücklich strahlend am Strand zeigt. Die Älteste, Leonore, entblößt dabei ihre süße Zahnlücke. Von den Usern auf Instagram kamen natürlich sofort Hunderte Kommentare wie "Oh, wie niedlich!".

Niedlich hatten die Fans auch den vorigen Post der Prinzessin gefunden. Anlässlich Nicolas' fünftem Geburtstag hatte Madeleine ein Porträtbild ihres Zweitgeborenen veröffentlicht. Wie gefallen euch die Beiträge der Wahl-Amerikanerin? Stimmt ab!

Facebook / PrincessMadeleineOfSweden Prinzessin Madeleine mit ihren Kindern am schwedischen Nationalfeiertag

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden im Dezember 2019 in Stockholm

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinz Nicolas von Schweden im Juni 2020



