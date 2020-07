Emilee Hembrow musste das Schlimmste durchmachen, was einer werdenden Mutter passieren kann: Sie verlor ihr Kind in der 30. Schwangerschaftswoche. Mittlerweile wurde ihr verstorbener Sohn beerdigt. Im Netz teilte die Schwester von Tammy Hembrow (26) Einblicke in diesen traurigen Moment. Jetzt spricht Emilee in einem langen Post über den Tod ihres dritten Kindes und gibt dabei ehrliche Einblicke in ihre Gefühlswelt.

"Ich vertraue Gott, dass das meine Prüfung ist", schreibt die Influencerin auf Instagram zu einem Bild, auf dem sie ihre beiden Kinder Aaliyah und Gabriel fest an sich drückt. "Einen Verlust wie diesen zu erleben, hat meine Sicht auf das Leben wirklich verändert. Ich habe viele Lektionen gelernt und wachse mit jedem Tag, der vergeht, weiter", erklärt Emilee. Sie habe in ihrem Glauben nach Antworten gesucht und damit ihren Frieden gefunden.

Besonders dankbar sind die 28-Jährige und ihr Mann in dieser schweren Zeit für die Unterstützung ihrer Liebsten. "Nach dieser schlimmen Erfahrung hat uns die Tatsache, dass wir unsere engen Freunde und Familienangehörigen an unserer Seite haben, wirklich geholfen, dies zu überstehen", zeigt sich Emilee via Social Media zutiefst gerührt.

Instagram / emileehembrow Emilee Hembrow, Juni 2020

Instagram / emileehembrow Emilee Hembrow mit ihren Kindern

Instagram / emileehembrow Emilee Hembrow, Influencerin



