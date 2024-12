Emilee Hembrow verkauft Brautjungfernkleid zum Spottpreis

Emilee Hembrow, die Schwester der bekannten Fitness-Influencerin Tammy Hembrow (30), hat nur zehn Tage nach der Hochzeit ihrer Schwester ihr Brautjungfernkleid verkauft. Das schwarze, schulterfreie Kleid aus Seide von Natalie Rolt, das 500 Euro gekostet hatte, fand für 190 Euro schnell einen Käufer auf Depop, wie Daily Mail berichtet. Emilee und ihre Schwestern Amy, Ava Olympia und Starlette trugen alle das gleiche Modell bei der Trauung von Tammy und Love Island-Star Matthew Zukowski.

Die Hochzeit fand in der malerischen Kulisse des Château Du Soleil in Byron Bay statt, einem Anwesen, das für 6.600 Euro pro Nacht gemietet werden kann. Tammy trug ein atemberaubendes, blushfarbenes Seidenkleid von Vera Wang (75) im Wert von 12.200 Euro. In einem früheren Instagram-Post schwärmte sie: "Ich fühlte mich wie eine echte Prinzessin." Während viele Bräute sich für maßgeschneiderte Kleider entscheiden, wählte Tammy ein Modell von der Stange. Zu den Gästen zählten Familie und Freunde – und ihre Kinder Saskia, Posy und Wolf spielten als Blumenmädchen und Page besondere Rollen.

Das Brautjungfernkleid-Drama erinnert daran, dass in Tammys Familie immer etwas los ist, und zeigt die enge, wenngleich komplexe Beziehung zwischen den Schwestern. Tammy, die zuvor zweimal verlobt war, hat drei Kinder aus ihren früheren Beziehungen. Emilee ist nicht nur als Schwester, sondern auch als Vertraute und freundliche Kritikerin bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / emileehembrow Ava Olympia Thynne, Emilee Hembrow und Starlette Thynne, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emileehembrow Tammy Hembrow bei ihrer Hochzeit, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige