Emilee Hembrow teilt einen emotionalen Moment im Netz. Im Frühjahr hatte die Influencerin stolz bekannt gegeben, dass sie wieder Mal Mama wird: Nach Töchterchen Aaliyah und Söhnchen Gabriel erwarteten die Schwester von Tammy Hembrow (26) und ihr Mann ihr drittes Kind. Doch erst am Wochenende offenbarte die Australierin: Sie hat das Baby in der 30. Woche verloren. Nun wurde ihr verstorbener Sohn beerdigt.

Via Instagram veröffentlichte die Beauty mehrere Schnappschüsse der bewegenden Beisetzung: Auf den Fotos sieht man ihre kleine Tochter, wie sie Blumen auf das Grab ihres kleinen Bruders legt, rund herum stehen viele Trauernde. Zu den Aufnahmen schrieb Emilee: "Wir haben ein Kind erwartet und stattdessen einen Schutzengel bekommen. Obwohl wir ihn nicht im Arm halten können, werden wir Jamal für immer in unseren Herzen tragen!" Ihr ungeborenes Kind sei ein Weckruf für sie und ihre Familie gewesen, habe die Familie vereint und sie ihrem Glauben näher gebracht: "Ich bin dankbar, dass ich meinen Engel treffen durfte, auch wenn es nur für einen Moment war. Ruhe in Frieden Jamal Reign Ada!"

Ihre Schwester Tammy teilte im Netz ebenfalls Eindrücke der Trauerfeier. Zu einem großen Blumenstrauß verfasste sie zudem rührende Worte: "Es gibt keine Worte, die die vergangenen Tage beschreiben können. Bitte bezieht meine Schwester in eure Gebete ein!"

Instagram / emileehembrow Emilee Hembrows Tochter Aaliyah bei der Beerdigung ihres Bruders

Instagram / emileehembrow Emilee Hembrow mit ihren Kindern

Instagram / tammyhembrow Emilee und Tammy Hembrow, September 2019



