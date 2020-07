Gibt Penn Badgley (33) hier ein pikantes Detail aus seiner Vergangenheit preis? Mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten zieht der US-Amerikaner immer wieder die Fernsehzuschauer in seinen Bann, zuletzt machte er in der Serie You auf sich aufmerksam. Dabei hält er sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auch über die Schwangerschaft seiner Frau Domino Kirke verlor er bisher kein Wort. Dafür packt Penn nun offenbar über seine Erfahrungen mit Drogen aus!

In einer Videokonferenz von Variety plauderten er und sein ehemaliger Gossip Girl-Kollege Chace Crawford (34) über Penns Rolle in der Serie "You". Sein Charakter Joe nimmt in der zweiten Staffel des beliebten Formats die halluzinogene Droge LSD. Dazu merkte Chace an: "Hast du dafür ein paar Recherchen betrieben? Deine Performance war unglaublich." Penns Antwort dürfte viele Fans hellhörig gemacht haben: "In meinen frühen 20ern habe ich eine Menge Recherchen betrieben." Weitere Details ließ sich der Schauspieler aber nicht aus der Nase ziehen.

Andere Stars geben sich beim Thema Drogen hingegen gesprächiger. So geht Robbie Williams (46) heute offen mit seiner jahrelangen Sucht um. Erst im Mai offenbarte er in einem Interview mit The Sun die Spätfolgen seines früheren Drogenkonsums: "Wenn du in einem Stadion voller Menschen stehst und du hast früher zu Drogen gegriffen, funktioniert dein Gehirn einfach nicht mehr richtig."

Anzeige

Getty Images Penn Badgley

Anzeige

Getty Images Schauspieler Chace Crawford

Anzeige

Getty Images Sänger Robbie Williams



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de